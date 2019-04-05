«Метрострой» рассказал, почему упал автокран на стройплощадке у метро «Проспект Славы»

Машинист автокрана, который работал при сооружении пешеходного перехода, ведущего к вестибюлю станции метро «Проспект Славы», не справился с управлением и зацепил опалубку. При падении крана никто не пострадал. Об этом «Фонтанке» 5 апреля сообщили в компании «Метрострой».

«Ущерба конструкциям не нанесено. В ближайшее время субподрядные организации вернут кран в исходное положение, и работы продолжатся», – добавили в компании. Напомним, что работы по созданию трех станций метро – «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары», – которые продолжают фиолетовую линию на юго-восток, «Метрострой» возобновил в начале апреля. Если последние планы чиновников станут реальностью, станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» будут готовы принять первых пассажиров к 31 августа 2019 года.





