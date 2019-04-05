Происшествия
«Метрострой» рассказал, почему упал автокран на стройплощадке у метро «Проспект Славы»
Машинист автокрана, который работал при сооружении пешеходного перехода, ведущего к вестибюлю станции метро «Проспект Славы», не справился с управлением и зацепил опалубку. При падении крана никто не пострадал. Об этом «Фонтанке» 5 апреля сообщили в компании «Метрострой».
«Ущерба конструкциям не нанесено. В ближайшее время субподрядные организации вернут кран в исходное положение, и работы продолжатся», – добавили в компании. Напомним, что работы по созданию трех станций метро – «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары», – которые продолжают фиолетовую линию на юго-восток, «Метрострой» возобновил в начале апреля. Если последние планы чиновников станут реальностью, станции метро «Дунайская», «Проспект Славы» и «Шушары» будут готовы принять первых пассажиров к 31 августа 2019 года.
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Справка:
Напомним, что в середине осени 2018-го стало известно, что компания срывает сроки строительства Фрунзенского радиуса, который должен был начать работу не позднее 20 декабря. Затем выяснилось, что серьезные отставания от графика есть и по оранжевой и коричневой линиям метро. Тогда же обострились и финансовые проблемы компании: практически 1 млрд рублей с «Метростроя» потребовала налоговая инспекция. В результате 21 января 2019 года Смольный разорвал 3 из 4 контрактов с компанией, но через 10 дней передумал. Еще через месяц «Метрострой» получил от городских властей дополнительное финансирование и время.