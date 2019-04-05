«У вас три минуты». Ревизор МВД Соболь учит петербуржцев тараторить

Приехавший из Москвы главный инспектор МВД Эдуард Соболь не справляется с наплывом жалобщиков в Петербурге. Желание генерала пообщаться с народом вызвало встречный ажиотаж. Аудиенция жестко лимитирована — три минуты на человека.

Как сообщила «Фонтанке» правозащитник Ирина Баханович, записавшаяся на прием к Соболю, днем 5 апреля у здания экономической полиции Петербурга на улице Чайковского накапливается людская раздражительность.

«В очереди есть посетители, пришедшие в десять утра и до сих пор не попавшие к московскому генералу», – говорит она.

По словам Баханович, счастливчикам отводятся три минуты, чтобы донести до Соболя свои чаяния. У нее самой — кипа документов о полицейской волоките, и надежда успеть изложить свои чаяния сведена к нулю. «Просто генерал — последний шанс побороть ничегонеделание», – уточняет Ирина.







К Соболю выстроилась живая очередь, местная полиция не стала назначать посетителям конкретное время.

Ожиданием на улице дорога к главному инспектору МВД не заканчивается. Те, кого пустили в здание, могут прождать еще часа два-три, делятся своими наблюдениями счастливчики. У них действительно три минуты, чтобы изложить свою проблему.

Во время приема Соболя поступило сообщение о заминировании 32-го дома по улице Чайковского. Он соседствует со зданием полиции, где заседает Соболь. Очевидцы предполагают, что «минер» слегка ошибся адресом.

Генерал принимает до 19 часов. Количество желающих попасть к нему с утра превышало сто человек. Прием заявок был остановлен после публикации «Фонтанки» о кастинге среди петербуржцев – какие жалобы на местную полицию допустить до уха столичного генерала, решала сама же местная полиция.