На славу Кокорина и Мамаева посягнули петербургские бизнесмены. В кафе «Счастье» они исполнили мордобой из-за компании «Радость»

Возле Исаакиевского собора прохожие наблюдали избиение мужчины, которого в результате поставили на колени. После осмотра в Александровской больнице он обратился в полицию, где заявил о вымогательстве у него двух миллионов рублей. «Фонтанка» выяснила подоплеку, нашла даже следы таинственного исчезновения антиквара Левина. И, конечно, демонстрирует бизнес-диалог двух компаньонов.

По информации «Фонтанки», около 14:30 3 апреля посетители милого кафе «Счастье», что расположено на углу Малой Морской и Исаакиевской площади, наблюдали за энергичной дискуссией двух уверенных мужчин. Диалог плавно перешел в потасовку, а она – в драку, которая закончилась избиением уже на мостовой.

По данным «Фонтанки», основные участники шоу – петербургские бизнесмены: 43-летний Всеволод Васильев и 44-летний Виктор Рязанов. Они ведут совместный бизнес с 2008 года, а с 2012-го Рязанов является генеральным директором ООО «Радость» – фирмы, занимающейся арендой и продажей коммерческой недвижимости в Петербурге.







С 2018 года «Радость» находится в процедуре банкротства, а между партнерами возникли финансовые разногласия. Насколько известно «Фонтанке», Васильев, как соучредитель, предъявил директору Рязанову два миллиона рублей, посчитав, что именно генеральный директор виноват в возникновении задолженности предприятия.

Собственно, в кафе «Счастье» они и встретились днем 3 апреля, чтобы обменяться взглядами на эту сумму. По словам собеседника в полиции, Васильев пришел с группой поддержки. Впрочем, это заметно и на видео. Однако спортивных навыков его помощников не потребовалось. Как позже будет написано Рязановым в заявлении, Васильев стукнул первым. Затем, похоже, Рязанов пожалел, что не прекратил сопротивление, и серией ударов его поставили на колени уже на Малой Морской.

По информации «Фонтанки», после оказания медицинских услуг Рязанов пообщался с оперативником уголовного розыска Адмиралтейского района, которому сообщил о вымогательстве.

Кстати, недавно «Фонтанка» упоминала Всеволода Васильева в статье об аресте заместителя главы Фонда имущества. Интересное же заключается в тонкостях приговора суда. Так, по данным нашего издания, в июне прошлого года Дзержинский суд Петербурга признал Васильева виновным в самоуправстве, оштрафовав на 150 тысяч рублей. Но освободил от наказания в связи с амнистией в честь 70-летия Победы.

Однако интрига кроется в другом. В уголовном деле в отношении Васильева расследовалось переоформление в начале 2013 года на компанию того же Васильева трех активов стоимостью под 60 миллионов рублей. Эта недвижимость принадлежала известному петербургскому мильтимиллионеру и антиквару Левину. Не секрет, что Александр Левин также пропал в начале 2013 года по пути в Голландию, куда направлялся на закупку старины.