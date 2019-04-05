На Чайковского эвакуировали банк. В соседнем здании петербуржцы стоят в очереди к генерал-майору Соболю, чтобы пожаловаться на полицию

Соседнее здание с тем, где принимает петербуржцев главный инспектор МВД генерал-майор Эдуард Соболь, было эвакуировано днём 5 апреля. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель.

Пользователи соцсетей также рассказывают, что клиентов банка ВТБ в доме 32 по улице Чайковского попросили на выход. По словам собеседника «Фонтанки», оцепление было снято в четвёртом часу.







Генерал-майор принимает посетителей в соседнем, 30-м, доме по улице Чайковского. Принимать жалобщиков столичный ревизор будет до 19:00. Тема общения с народом обозначена как «вопросы деятельности органов внутренних дел региона». Перед входом в здание образовалась большая очередь из желающих пожаловаться на полицейских. Для того, чтобы попасть к Соболю на беседу, необходимо было предварительно записаться. Однако сделать это было непросто. Накануне корреспондент «Фонтанки» смог дозвониться, но его огорчили — запись оказалась предварительной и якобы не гарантировала попадания к Соболю. Впрочем, позже в пресс-службе ГУВД все же пообещали принять всех жалобщиков, успевших записаться на прием.