В Финляндии впервые пройдёт чемпионат мира по вязанию на спицах под хеви-метал

Известные своими странными состязаниями финны придумали очередной нетривиальный чемпионат – по вязанию на спицах под хеви-метал. Впервые в мире он пройдёт 11 июля в городе Йоэнсуу, который находится недалеко от границы с российской Карелией.

Вязальщик становится частью рок-группы и показывает своё мастерство под звуки гитарных рифов.

В Финляндии на каждые 100 тысяч населения приходится 50 хеви-метал-групп, и число любителей рукоделия тоже достаточно велико, поэтому организаторы ЧМ решили объединить два популярных хобби. «В обоих случаях ты создаёшь что-то крутое руками!» – объясняют они. Принять участие может любой желающий – для этого до 31 мая нужно отправить свой видеоклип под песню Fight or Die в исполнении Maniac Abductor. 15 лучших пригласят на шоу-финал в Йоэнсуу.







Такое соревнование чем-то похоже на чемпионат по игре на воображаемой гитаре – ежегодно энтузиасты со всего мира съезжаются в Оулу, чтобы побороться за звание лучшего, устроив перформанс по игре на невидимом инструменте. В 2016 году второе место досталось россиянину.

Тяжёлый жанр музыки в Финляндии настолько распространён, что в 2018 году в стране появилась своя столица хеви-металла.

Что касается вязания, то этот вид рукоделия в Суоми действительно популярен. Есть, например, даже особый вид искусства – вязаное граффити, когда художники с помощью ниток, спиц и крючка украшают своими творениями деревья и столбы. Не брезгуют этим хобби и мужчины. Например, так снимал стресс тренер команды Финляндии по сноуборду Антти Коскинен на Олимпиаде в Сочи, а в 2018 году олимпийская сборная Суоми связала плед для новорождённого сына президента.