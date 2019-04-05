На стройке станции метро «Проспект Славы» не устоял кран. Его колёса выглянули из-за забора

Кран упал на строительной площадке во Фрунзенском районе Петербурга 5 апреля. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, падение произошло при строительстве станции метро «Проспект Славы».

Фото: читатель "Фонтанки" Денис

По информации «Фонтанки», кран использовался компанией «Метрострой», он вел работы близ будущей станции метро «Проспект Славы». Вестибюль располагается на противоположной (четной) стороне улицы Бухарестской, а в месте падения крана проходят инженерные коммуникации. Их выносили из-под земли для строительства подземного перехода, который будет вести ко входу на станцию с нечетной стороны Бухарестской. Наше издание обратилось в компанию за официальным комментариями, «Метрострой» пообещал ответить позднее.

Ранее Дирекция транспортного строительства и компания «Метрострой» подписали дополнительные соглашения к госконтрактам на строительство коричневой и фиолетовой линий подземки. Документ касается станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и продлевает действие соглашения до 15 декабря 2019 года.





