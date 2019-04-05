Происшествия
На стройке станции метро «Проспект Славы» не устоял кран. Его колёса выглянули из-за забора
Кран упал на строительной площадке во Фрунзенском районе Петербурга 5 апреля. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях. По словам горожан, падение произошло при строительстве станции метро «Проспект Славы».
По информации «Фонтанки», кран использовался компанией «Метрострой», он вел работы близ будущей станции метро «Проспект Славы». Вестибюль располагается на противоположной (четной) стороне улицы Бухарестской, а в месте падения крана проходят инженерные коммуникации. Их выносили из-под земли для строительства подземного перехода, который будет вести ко входу на станцию с нечетной стороны Бухарестской. Наше издание обратилось в компанию за официальным комментариями, «Метрострой» пообещал ответить позднее.
Ранее Дирекция транспортного строительства и компания «Метрострой» подписали дополнительные соглашения к госконтрактам на строительство коричневой и фиолетовой линий подземки. Документ касается станций «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары» и продлевает действие соглашения до 15 декабря 2019 года.