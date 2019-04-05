Под «крабом» на перекрестке Будапештской и Славы свернули «морду» каршеринговому «Фольксвагену»

Авария с каршеринговым автомобилем затруднила движение и собрала очередь из троллейбусов во Фрунзенском районе Петербурга. Водителю потребовалась помощь медиков.

Как сообщил 5 апреля читатель «Фонтанки», на перекрестке проспекта Славы и Будапештской улицы, под «крабом», в ДТП попал автомобиль каршеринговой фирмы YouDrive. На фото с места аварии, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что у Volkswagen Polo сильно повреждена передняя часть и сработали подушки безопасности.

Судя по крови на пороге водительской двери, находившемуся за рулем досталось. На место прибыла скорая. По словам очевидицы Оли, «у водителя была только рука забинтована».







«Каршеринговый VW поварачивал налево, когда по Славе все уже тронулись в сторону Бухарестской. Поворачивал на явный красный», – рассказывает участник группы Алексей.

По данным «Яндекс.Пробок», из-за ДТП сильно затруднено движение по Будапештской от Альпийского переулка к перекрестку со Славы. На проспекте Славы тоже плотно в сторону улицы Типанова. Авария также мешает проезду троллейбусов, добавляют очевидцы.

Отметим, что на этом перекрестке ДТП не редкость. Последняя серьезная авария там произошла утром 20 марта. Водитель Daewoo Nexia не справился с управлением и собрал две машины. В результате пострадали пять человек, среди которых были сотрудники скорой помощи.