Итоги недели с Андреем Константиновым
«Итоги недели» с Андреем Константиновым: переворот в Ливии, выборы на Украине, «земля немцев»
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Национальная армия Ливии наступает на Триполи, президента Украины выберут в два тура, группа Rammstein выпустили клип со свастикой. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.
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