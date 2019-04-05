18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+12°C
/ Завтра: +13
$ 65.41р
73.44р
19:52 05.04.2019
Расширенный поиск

Итоги недели с Андреем Константиновым
05.04.2019 17:20
Печать

«Итоги недели» с Андреем Константиновым: переворот в Ливии, выборы на Украине, «земля немцев»

Национальная армия Ливии наступает на Триполи, президента Украины выберут в два тура, группа Rammstein выпустили клип со свастикой. Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Надежда Мадзалевская.

 



Подписаться на подкаст Андрея Константинова в iTunes

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор