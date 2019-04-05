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Спорт
05.04.2019 15:47
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«Когда пригласили в сборную России, подумал о расизме». Волейболист, чья дочь со скандалом ушла из балетной школы Петербурга, теперь волнуется за себя

Волейболист петербургского «Зенита» Ореол Камехо впервые прокомментировал ситуацию с вынужденным уходом его дочери из одной из балетных школ города. В интервью «RT на русском» 32-летний колумбийский спортсмен предположил, что в той ситуации возникло недопонимание.

«Я бы не очень хотел вдаваться в подробности случившегося. Все мы равны, причём не только в России, но и в других странах. Возможно, в той ситуации возникло некоторое недопонимание. Но это уже в прошлом. За то время, что я играл в Новосибирске и Санкт-Петербурге, познакомился с множеством замечательных людей», — заявил Камехо.

При этом Ореол, получивший в прошлом году российское гражданство, теперь переживает, как бы что-то подобное не произошло в сборной России.

«Когда я получил приглашение в сборную, у меня возникали мысли о расизме. Надеюсь, что если пробьюсь в сборную, то не столкнусь с чем-то подобным, и все ребята примут меня с теплотой», — сказал Камехо.

19 марта Присцила Камехо разместила в «Инстаграме» пост о том, что директор одной из балетных школ Петербурга якобы склоняла ее к переводу ребенка на индивидуальные занятия, и причиной будто бы стало сопротивление родителей, не желающих общения своих чад с темнокожей девочкой. Школа эти обвинения категорически отрицает. Позже «Фонтанке» удалось связаться с женщиной, которую заподозрили в расизме, чья внучка занимается в той же школе. «Вы русский человек и меня поймете», – ответила жительница Петербурга .



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