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Происшествия
05.04.2019 15:45
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Контрактник Минобороны задержан после нападения на врачей 40-й больницы. В Петербург он приехал из Дзержинска в свой отпуск

Арестованный по делу о налете на больницу Сестрорецка 31-летний Алексей Симбирев является военнослужащим Минобороны по контракту. Его задерживали в городе Дзержинске, где дислоцирована 69-я отдельная бригада материально-технического обеспечения.

По данным «Фонтанки», Симбирев проходил службу в звании сержанта, занимался автомобильной техникой. В Дзержинск он переехал несколько лет назад, живет в съемной квартире. Неоднократно путешествовал по стране на поездах, оформляя проездные документы на удостоверение личности с двухбуквенной серией и семизначным номером – такой порядок характерен для военных билетов.

Задержали Симбирева рано утром 3 апреля в квартире на улице Галкина в Дзержинске – через шесть дней после налета на больницу. В Петербург Алексей ездил, находясь в отпуске, говорят собеседники «Фонтанки».

Статус военнослужащего в уголовном деле пока не формализован, уточняют знакомые с ходом расследования сотрудники СКР.



«Он числится официально нетрудоустроенным», – уточнили они.

Алексей Симбирев является уроженцем села Дмитриевка Тамбовской области. Пять лет назад на базе Тамбовского политехнического техникума имени Солнцева он успешно прошел обучение по специализированному курсу «Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом». Следственный комитет заявлял, что подозреваемый судим за бандитизм. «Фонтанка» не смогла подтвердить эту информацию.

По версии следствия, утром 29 марта преступники приехали к 40-й больнице в Сестрорецке, прошли в качестве посетителей, избили костылем и деревянной ножкой от кресла начальника отдела эксплуатации медтехники и инженерных технологий Валерия Лаптева, главврача Сергея Щербака и замдиректора информационного центра Сергея Фокина, похитили из сейфа 250 тысяч рублей и 2500 долларов.

Накануне по подозрению в разбое арестованы Алексей Симбирев, 42-летний Валерий Симбирев и 45-летний Сергей Грудецкий. Их биографии читайте в материале «Фонтанки»

 

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