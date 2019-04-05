У Пушкина – банные процедуры. В Петербурге после зимы отмывают памятники

Памятник Пушкину у Русского музея в Петербурге встречает весну чистым. Заботливые руки реставратора очистили творение Аникушина от грязи и следов птичек. На очереди другие монументы Северной столицы.

Музей городской скульптуры

«Сегодня реставраторы нашего музея открыли сезон планового ухода за памятниками города! Первым монументом, очищенным после зимы, стал памятник Александру Сергеевичу Пушкину на площади Искусств», – рассказали 5 апреля в Музее городской скульптуры.

Поверхность обработали водой под высоким давлением, затем промыли нейтральным пенным моющим средством. Музей выложил фото и видео, на которых реставратор Павел Голубков заботливо очищает скульптуру от летящей с дорог грязи.

Напомним, самые известные памятники в ведении Музея городской скульптуры: Ростральные колонны, Нарвские и Московские триумфальные ворота, Конные группы на Аничковом мосту, памятники Петру I, Екатерине II, Николаю I, А. С. Пушкину, М. В. Ломоносову, А.В.Суворову и др. Ранее «Фонтанка» показывала, как моют Александровскую колонну на Дворцовой площади, Ростральные колонны, Медного всадника.





