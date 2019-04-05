«Не дело бесцельно тратить энергию на телефон». Глава Союза биатлонистов Драчев хочет штрафовать спортсменов за соцсети

Уже в скором времени российских биатлонистов могут начать штрафовать за использование социальных сетей. С таким предложением выступил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, передает 5 апреля ТАСС.

«Когда человек на завтраке, на обеде, на ужине сидит с телефоном, использует его во время тренировки и вместо тренировки, да еще и не спит из-за этого — это беда, за это даже нужно штрафовать. Спортсмен ведь работает за государственные деньги, и не дело бесцельно тратить энергию на телефон», — заявил Драчев.

Напомним, что на чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) 8 марта произошел скандал, когда российская спортсменка Евгения Павлова буквально за несколько минут до выхода на старт в спринтерской гонке написала гневный пост в адрес болельщиков: «Это моя жизнь. Выпускаю в неё только добро и позитив. А ваше дерьмо прошу оставить при себе. PS: без дерьма и жизнь не та», — написала Павлова.

Таким образом она отреагировала на обвинения болельщиков в том, что из-за нее ранее сборная России остановилась в шаге от призового места в смешанной эстафете (Павлова использовала только один дополнительный патрон, но отстала от соперниц на минуту). Тогда Драчев, комментируя эту ситуацию, заявил: «Что прикажете в этом случае делать? Все наши спортсмены — взрослые люди, не отбирать же у них мобильные телефоны насильственно».





