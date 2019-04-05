Петербуржец без спроса взял у отца «Жигули», а тот заявил на него в полицию

Житель Петербурга заявил в полицию на собственного сына за угон автомобиля. Тот знал, что отцовскую машину ему брать запрещено, но желание покататься пересилило.

Как стало известно «Фонтанке», ночью 5 апреля с заявлением в полицию обратился 59-летний петербуржец. Мужчина попросил привлечь к уголовной ответственности своего 30-летнего сына, который около 22:45 4 апреля, воспользовавшись моментом, когда на него не смотрели, похитил из кармана отцовских джинсов ключи от автомобиля ВАЗ-2107 и затем уехал на нем. Синие «Жигули» 2012 года выпуска были припаркованы на Пискаревском проспекте у дома, где оба проживают.

Автомобиль объявили в федеральный розыск. А пару часов спустя полицейские задержали подозреваемого у его дома. Вскоре мужчина написал явку с повинной. Он признался, что без спроса взял у отца ключи от машины и поехал на ней кататься, хотя знал, что автомобиль ему брать запрещают и управлять им он не имеет права, поскольку ранее был лишен водительского удостоверения. Вину свою петербуржец признал, раскаялся и рассказал, что «Жигули» оставил у дома 125, литера Ш, корпус 10 по Пискаревскому проспекту.

Известно, что 30-летний петербуржец ранее был неоднократно судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.





