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Происшествия
05.04.2019 15:32
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Солдат, альфонс и экс-бандит. Кого подозревают в налете на 40-ю больницу

«Фонтанка» узнала яркие биографии трех арестованных после разбойного нападения на петербургских медиков. Не последнее место в деле занимает любовь.

Солдат, альфонс и экс-бандит. Кого подозревают в налете на 40-ю больницу

кадр из официального видео СК РФ/YouTube

Считающийся соисполнителем налета на 40-ю больницу Сестрорецка Алексей Симбирев служит по контракту в Минобороны. Его задержали в городе Дзержинске, где дислоцирована частившая в Сирии 69-я бригада. Криминальные подвиги Валерия Симбирева, отсидевшего за бандитизм, намекают на то, что петербургским врачам еще повезло. Сергея Грудецкого окружают любящие женщины, готовые лжесвидетельствовать в его пользу и предоставлять преступный транспорт.

На главврача 40-й больницы Сергея Щербака и двух подчиненных напали утром 29 марта. Их избили костылем, деревянной ножкой от кресла, забрав из сейфа более 400 тысяч рублей в разной валюте.

Больница обласкана властями, получает щедрое финансирование, лечит около 30 тысяч человек в год. Шум в городе поднялся такой, что к больнице приехали прокурор Петербурга, глава Курортного района и руководство полиции. На поиски преступников бросили лучшие силы и ФСБ.

Алексею Симбиреву через три недели исполнится 32 года. Он родился в поселке Дмитриевка Тамбовской области. Пять лет назад на базе Тамбовского политехнического техникума имени Солнцева успешно прошел обучение по специализированному курсу «Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом». Пару лет назад, по данным «Фонтанки», Симбирев перебрался в город Дзержинск Нижегородской области и снял квартиру в неприметной пятиэтажке на улице Галкина.



В Дзержинске дислоцирована 69-я отдельная бригада материально-технического обеспечения, и поводом к переезду Симбирева, как говорят «Фонтанке» знакомые с расследованием сотрудники СКР, стало заключение контракта с Минобороны. Он проходил службу в звании сержанта, по военному билету осуществлял железнодорожные поездки с сослуживцами. В части занимался ремонтом военной техники. По неподтвержденной информации, бывал в Сирии. Во время нападения на больницу находился в отпуске. Задержали Симбирева тоже в Дзержинске. Вину он при допросе в качестве подозреваемого признал.

Следственный комитет заявлял, что Алексей Симбирев судим за бандитизм. «Фонтанка» не нашла подтверждения этой информации.

Второй подозреваемый, 42-летний уроженец города Мичуринск Тамбовской области Валерий Симбирев, действительно имеет судимость за серию особо тяжких преступлений. Его дело дошло до Верховного суда, но приговор – 10 лет – не был изменен. Судили Симбирева-старшего в Мосгорсуде за вооруженные налеты в 2000-х.

«В составе банды проникли в жилище, нанесли металлической монтировкой по несколько ударов потерпевшим по различным частям тела, похитили деньги и имущество», – так описан в приговоре один из эпизодов. В сентябре 2007 года Симбирева отправили на 11 лет в колонию строгого режима. В 2017-м он освободился.

Третий предполагаемый участник разбойного нападения на 40-ю больницу, Сергей Грудецкий, непосредственного участия в избиении врачей не принимал, но следствие считает его организатором.

45-летнему уроженцу Коми Грудецкому везет с женщинами. Автомобиль Hyundai ix35, на котором он привез Симбиревых к больнице, принадлежит 54-летней петербурженке Ирине Бакшун. Она довольно известная представительница fashion-индустрии. В 2014 году бизнес-леди приглашали в жюри регионального кастинга на конкурс «Мисс Россия» в Петербурге. У нее есть компания «Джаст стайл». На рынке модной женской одежды работает с 1999 года. Пять лет назад Ирина Владимировна открывала бутик нового итальянского бренда Alter Ego. «Одежда относится к сегменту класса «люкс». Коллекция обновляется еженедельно», – говорится в описании фирмы. 

По данным «Фонтанки», Грудецкий и Бакшун познакомились не позднее осени 2018 года и будто бы даже стали жить вместе. Во всяком случае, до задержания подозреваемый жил в малоэтажном комплексе «Лахта парк» на улице Новой, 51. В своем аккаунте соцсети Ирина Бакшун, размещая некоторые фотографии, ставит под ними геометку с тем же адресом, вплоть до корпуса дома.

Знакомство с Грудецким Ирина Владимировна в короткой беседе с «Фонтанкой» отрицать не стала. Принадлежность автомобиля, замеченного у места преступления, – тоже. «Вы слишком рано навешиваете ярлыки, еще ничего не доказано», – прокомментировала предпринимательница возможное участие Грудецкого в налете.

Как следует из аккаунта Бакшун, в день нападения на больницу она была в Петербурге, за пару дней до этого вернувшись из очередной поездки по Италии.

Возможно, Сергей Грудецкий при знакомстве с состоятельной женщиной умолчал, что до переезда в Петербург он отбывал серьезный срок за разбои. Сыктывкарский горсуд признал его виновным в нападении на организации и взломы банкоматов. Преступники связывали охранников и сторожей, выбивали кувалдой запорные устройства терминалов и забирали кассеты с деньгами. Задержали Грудецкого в мае 2010-го, приговорили к десяти годам строгого режима. В марте 2017-го освободили условно-досрочно.

Вину в налетах на банкоматы Грудецкий не признавал. Спасти его от наказания пыталась и бывшая жена Наталия Грудецкая. При допросах в качестве свидетеля она рассказала, что майскую ночь 2010 года, когда было совершено очередное преступление, Сергей Анатольевич провел рядом с ней. Ее довольно легко «раскусили», обвинили в даче заведомо ложных показаний и приговорили к штрафу в 7000 рублей.

По данным «Фонтанки», семья Грудецких, хоть и распавшаяся, в полном составе переехала в Петербург и продолжала поддерживать отношения. Наталия Михайловна предположительно и есть та самая внештатная сотрудница 40-й больницы, случайно рассказавшая Сергею Грудецкому о наличии крупных сумм в сейфе. Сам подозреваемый хранит молчание. При допросе он отказался давать показания и не назвал имена ни бывшей жены, ни собственницы автомобиля.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

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