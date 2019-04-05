Заброшенный дендроцентр у Смоленского сада притянул мусор и пьяные драки. Владельца найти пока не удалось

Дендроцентр «Осло Марин», а вместе с ним и расположенный рядом Смоленский сквер на Московском проспекте в Петербурге превратился в помойку и место приюта бомжей, рассказала «Фонтанке» 5 апреля местная жительница. Осенью прошлого года у здания сменился собственник.

«В последние несколько лет мы наблюдаем картину, как это место превратилось в помойку, сборище бомжей и людей, сильно злоупотребляющих спиртными напитками», – рассказывает соседка «Осло Марин».

БЦ «Осло Марин» по документам является дендроцентром с зимним садом. По словам местной жительницы, в настоящее время здание пустует. Его лестницы и другие выступающие элементы фасадов облюбовали местные алкоголики, заняв заодно и скамейки в сквере. Времяпрепровождение, по наблюдениям очевидцев, не обходится без драк, закон о тишине участники посиделок не соблюдают. Отдельный штрих вносят владельцы собак, которые забывают убрать за своими питомцами. Вертеп находится в непосредственной близости от детской площадки.







Недовольные предприняли ряд попыток попасть на прием к местному участковому, однако застать его горожанам ни разу не удалось.

Согласно выписке из Росреестра, 12 октября 2018 года право собственности на здание по адресу: Смоленская, 10, в Московском районе города зарегистрировала компания «Победа». По данным СПАРК, единственным владельцем фирмы, учрежденной в 2016 году, является Марина Белякова. Оперативно связаться с компанией не удалось.

Предыдущий владелец дендроцентра, ООО «Русив», которое связывали с группой «Осло Марин» Виталия Архангельского, признано банкротом, имущество юрлица распродали на торгах.