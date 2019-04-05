Происшествия
Задержан фигурант дела Михаила Абызова, находившийся в розыске
Сергей Ильичев, находящийся в розыске по делу бывшего министра Михаила Абызова, задержан.
Следственный комитет просит его арестовать, сообщает 5 апреля «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс». Ильичева обвиняют в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.
Сергей Ильичев на протяжении 10 лет являлся гендиректором «Региональных электрических сетей». В январе 2019 года появилось сообщение о том, что он готов покинуть свой пост.
Справка:
Экс-министра по координации деятельности открытого правительства Михаила Абызова задержали 26 марта. Бывшего чиновника и еще пятерых фигурантов обвиняют в хищении 4 млрд рублей у акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» в 2011–2014 годах. Абызов арестован до конца мая. Он содержится в СИЗО Лефортово, накануне ему передали телевизионную антенну для просмотра телевизора в камере.