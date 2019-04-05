Задержан фигурант дела Михаила Абызова, находившийся в розыске

Сергей Ильичев, находящийся в розыске по делу бывшего министра Михаила Абызова, задержан.

Следственный комитет просит его арестовать, сообщает 5 апреля «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс». Ильичева обвиняют в создании преступного сообщества и хищении в особо крупном размере.

Сергей Ильичев на протяжении 10 лет являлся гендиректором «Региональных электрических сетей». В январе 2019 года появилось сообщение о том, что он готов покинуть свой пост.





