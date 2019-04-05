«Джентльменский набор» петербургских угонщиков за сутки – «Ягуар», «Ленд Крузер» и «Ленд Ровер»

Сотрудники петербургской полиции расследуют несколько краж дорогостоящих автомобилей, сообщает 5 апреля пресс-служба ГУ МВД по городу и области. «Фонтанка» выяснила некоторые подробности.

4 апреля в полицию Невского района обратилась 29-летняя женщина с заявлением о том, что от дома 8/1 по проспекту Большевиков угнали её внедорожник Toyota Land Cruiser. По данным «Фонтанки», девушка работает администратором в автосалоне, её машина застрахована по КАСКО. Ущерб от пропажи 3-летнего чёрного «Ленд Крузера» она оценила в 3 миллиона рублей. Спутниковая навигация, установленная в автомобиле, отследила его перемещение по улице Подвойского, через проспект Солидарности, до проспекта Косыгина, оттуда в сторону КАД, а затем отключилась.

За день до того, в среду, в том же районе у бизнесмена, ровесника владелицы «Ленд Крузера», похитили компактный кроссовер Jaguar F-Pace – от дома 10 по Ивановской улице.

Другой продукт компании Jaguar Land Rover – внедорожник Land Rover Discovery – пропал 4 марта с Гражданского проспекта, 105/1, то есть, по данным «Фонтанки», от дома владельца, 48-летнего петербуржца. Машина 2011 года выпуска, застрахована по каско, ущерб составил 1,3 миллиона рублей. На асфальте у места парковки остались осколки стекла – возможно, «Ленд Ровер» вскрыли, разбив окно у пассажирского кресла.

По всем трём фактам полиция возбудила уголовные дела по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).





