Первый израильский лунный зонд, отправленный в космос Илоном Маском, сфотографировал обратную сторону спутника Земли

Первый израильский посадочный лунный аппарат «Берешит» (первое слово Книги Бытия, «в начале») прислал снимки обратной стороны Луны, которые сделал во время выхода на орбиту спутника Земли. Об этом 5 апреля сообщается в твиттере миссии.

В сообщении уточняется, что фотографии сделаны с высоты в 470 километров над Луной. Напомним, Израиль стал седьмой страной в мире, чей аппарат вышел на окололунную орбиту. В дальнейшем он должен совершить посадку на спутнике Земли — она намечена на 11 апреля. Если прилунение будет успешным, то Израиль станет четвертой страной, которой удалось это проделать.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY