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Первый израильский лунный зонд, отправленный в космос Илоном Маском, сфотографировал обратную сторону спутника Земли
Первый израильский посадочный лунный аппарат «Берешит» (первое слово Книги Бытия, «в начале») прислал снимки обратной стороны Луны, которые сделал во время выхода на орбиту спутника Земли. Об этом 5 апреля сообщается в твиттере миссии.
В сообщении уточняется, что фотографии сделаны с высоты в 470 километров над Луной. Напомним, Израиль стал седьмой страной в мире, чей аппарат вышел на окололунную орбиту. В дальнейшем он должен совершить посадку на спутнике Земли — она намечена на 11 апреля. Если прилунение будет успешным, то Израиль станет четвертой страной, которой удалось это проделать.
#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 апреля 2019 г.
picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.
picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY
Справка:
Напомним, израильский аппарат станет самым маленьким луноходом, который когда-либо садился на спутник Земли. Его диаметр всего 1,5 метра, а вес — 600 кг. Сначала стартап принимал участие в конкурсе Google, но за 10 лет ни одна команда так и не смогла выполнить условия. Для того, чтобы «нанести Израиль на космическую карту мира», миллиардер Моррис Кан потратил 27 млн долларов, а затем свои 5 млн в компанию SpaceIL инвестировал и канадский меценат Сильван Адамс.
Компания Илона Маска Space X запустила ракету-носитель Falcon 9 с израильским луноходом на борту 22 февраля. Он должен будет измерить магнитное поле Луны и передать на Землю фото и видео. Помимо научных целей у лунохода есть и символическая миссия – доставить на спутник капсулу с дисками израильских песен, детские рисунки и фотографии страны.