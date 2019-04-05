Родители погибшего при крушении малайзийского Boeing американца считают Сбербанк, ВТБ и Western Union причастными к трагедии. Иск подан в суд Нью-Йорка

Семья 18-летнего Куинна Лукаса Шансмана, который стал одной из жертв сбитого над территорией Украины 17 июля 2014 года лайнера «Малайзийских авиалиний», подготовила иск к российским банкам и американским системам денежных переводов. Именно через них велось финансирование вооруженного ополчения на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, настаивают Шансманы. Об этом 5 апреля пишет Reuters.

«Мы понимаем, что никогда не вернем нашего сына. Но мы стремимся пролить свет на случившееся, а также привлечь к ответственности всех, кто причастен к его убийству», – заявил отец погибшего Томас Шансман.

По его словам, суд Южного округа Нью-Йорка принял иск. Шансманы в своем заявлении пишут, что переводы через Сбербанк и ВТБ, а также сервисы Western Union и MoneyGram стали «существенным фактором, способствовавшим запуску ракеты со стороны ДНР».

В Western Union отметили, что «серьезно» относятся к поданному иску. В ВТБ заявили, что пока не ознакомились с текстом документа. При этом российский банк особо подчеркнул, что не занимался финансированием ополченцев на востоке Украины. Сбербанк пока никак не прокомментировал ситуацию.





