Студенты МГУ второй год подряд стали чемпионами мира по программированию

Чемпионский кубок старейшего и самого престижного мирового турнира по программированию второй раз подряд выиграла команда Московского государственного университета Red Panda. Об этом 5 апреля сообщил проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops ICPC Алексей Малеев.

Финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC завершился в Порту накануне. Команде МГУ удалось впервые в истории чемпионата завоевать кубок дважды в одном и том же составе – ребята победили и в прошлом году. Серебро досталось студентам Массачусетского технологического университета, бронза — учащимся Токийского университета.

Всего в турнире от России участвовало 10 команд. Хорошие результаты также показали Московский авиационный институт, Саратовский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, филиал НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Уральский федеральный университет. Российские команды завоевали 3 медали из 12. У Китая и Польши — по 2. По одной у США, Японии, Республики Корея и Северной Кореи. Всего в финале соревновались 135 команд из 46 стран.

В 2020 году Москва впервые станет площадкой для студенческого ЧМ по программированию. Соревнования запланированы на июнь.





