Технологии
Студенты МГУ второй год подряд стали чемпионами мира по программированию
Чемпионский кубок старейшего и самого престижного мирового турнира по программированию второй раз подряд выиграла команда Московского государственного университета Red Panda. Об этом 5 апреля сообщил проректор МФТИ, основатель Moscow Workshops ICPC Алексей Малеев.
Финал студенческого чемпионата мира по программированию ICPC завершился в Порту накануне. Команде МГУ удалось впервые в истории чемпионата завоевать кубок дважды в одном и том же составе – ребята победили и в прошлом году. Серебро досталось студентам Массачусетского технологического университета, бронза — учащимся Токийского университета.
Всего в турнире от России участвовало 10 команд. Хорошие результаты также показали Московский авиационный институт, Саратовский государственный университет, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, филиал НИУ «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, Университет ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет и Уральский федеральный университет. Российские команды завоевали 3 медали из 12. У Китая и Польши — по 2. По одной у США, Японии, Республики Корея и Северной Кореи. Всего в финале соревновались 135 команд из 46 стран.
В 2020 году Москва впервые станет площадкой для студенческого ЧМ по программированию. Соревнования запланированы на июнь.
Congratulations to @MoscowStateUniv – #ICPC2019 World Finals Champion! pic.twitter.com/x8EY7YRp9M— ICPCNews (@ICPCNews) April 4, 2019
Справка:
ICPC - это один из главных всемирных студенческих чемпионатов по программированию. Он уходит своими корнями в соревнование, проводившееся в Техасском университете в 1970-х годах. В 2019 году глобальным спонсором выступила компания JetBrains, европейским спонсором - компания Huawei. Перед финалом чемпионата прошли подготовительные сборы Moscow Workshops ICPC одновременно в трех странах: в России, Омане и Бразилии, а также фестиваль программирования MosCode.