На заводе в Рыбацком нашли два снаряда для пушки. Сейчас туда едут саперы

Два пороховых снаряда найдены на складе завода «ТЭКОН» в Петербурге. Информацию «Фонтанке» 5 апреля подтвердили в офисе предприятия, расположенного в 3-м Рыбацком проезде.

Как объяснили корреспонденту на заводе, опасные находки увидели в привезённом ломе.

«Это снаряды непонятного происхождения. Мы не занимаемся приёмкой лома чёрного металла, мы занимаемся переработкой лома, содержащего драгметаллы, поэтому появление таких предметов для нас не очень понятно и пока необъяснимо», – сказала представитель ООО «Завод ТЭКОН».

Сейчас на место едут сапёры, которым предстоит установить, насколько опасны обнаруженные снаряды, а затем вывезти их на полигон для уничтожения.







ООО «Завод ТЭКОН» занимается утилизацией отходов и переработкой сырья. Также предприятие разрабатывает экологическую документацию и занимается технической экспертизой.