В Уткиной Заводи ищут пушку. Орудие увели у коммерсанта

Обстоятельства кражи артиллерийского орудия устанавливает полиция Невского района Петербурга. Пушку, которой под сотню лет, украли из ангара в Уткиной Заводи.

Как сообщили «Фонтанке» 5 апреля в ГУ МВД РФ по городу и области, накануне в правоохранительные органы с заявлением обратился 50-летний соучредитель коммерческой фирмы. Он озадачил стражей правопорядка следующей информацией: в ночь на 2 апреля из арендуемого ангара на Приневской улице пропало артиллерийское орудие – пушка 1940 года выпуска.

Кто мог похитить оружие, петербуржец сказать затруднился.

Нетипичную кражу расследуют. Заявленный ущерб — почти миллион рублей.





