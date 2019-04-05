Гибель рабочего при обрушении пролёта в строящемся ЖК «Лондон Парк» вылилась в уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении лестничного пролёта в ЖК «Лондон Парк». Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ). Сообщается, что эксперты осмотрели место происшествия, продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося.

Напомним, трагедия произошла 2 апреля. В строящемся компанией «Л1» жилом комплексе «Лондон Парк» на проспекте Просвещения обрушился лестничный пролёт на 14-м этаже. В результате один рабочий пострадал, второй скончался на месте.

ЖК «Лондон Парк» состоит из 30 корпусов высотой 21–28 этажей в Выборгском районе Петербурга. Первая очередь была сдана, завершение второй очереди, как указано на сайте застройщика, планируется на третий квартал 2021 года и третий квартал 2022-го.





