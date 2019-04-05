Петербуржец Анатолий Еркулов стал замгендиректора «Газстройпрома», который освоит заказы госмонополии на сотни миллиардов рублей

Петербуржец Анатолий Еркулов назначен заместителем генерального директора АО «Газстройпром». Эта недавно созданная структура должна стать крупнейшим подрядчиком ПАО «Газпром», она собирается осваивать контракты на сотни миллиардов рублей.

Возглавляет «Газстройпром» Станислав Аникеев, ранее гендиректор ООО «Стройгазконсалтинг», прежде одного из крупнейших подрядчиков «Газпрома» с годовой выручкой 150-200 млрд рублей. В последнее время компания меняла владельцев, стала показывать огромные убытки, задолжала сотням субподрядчиков (около 80 млрд рублей, по оценкам участников рынка) и перестала получать контракты от газового монополиста.

«Газстройпром» учрежден в 2018 году, 49% акций контролируется «Газпромом», а остальное — у физлиц и юрлиц с мизерной выручкой и закольцованной структурой собственности. Часть акций находится в залоге у Газпромбанка.

Несмотря на юный возраст, компания уже выполняет солидные заказы через цепочку подконтрольных фирм. По данным участников рынка, рассматривается также возможность передачи «Газстройпрому» и многомиллиардных заказов двух других крупнейших подрядчиков «Газпрома» – «Стройтранснефтегаза» Геннадия Тимченко и «Стройгазмонтажа» семьи Ротенбергов.







Анатолий Еркулов родился в 1971 году, выпускник СПбГУ. Возглавлял дирекцию наукограда в Петергофе, затем — ЗАО «Экспофорум» (пока он строился). Завершив стройку на крупнейшем в регионе выставочном комплексе стоимостью $1 млрд, Анатолий Еркулов перешел на пост заместителя гендиректора по капстроительству и инвестициям «Газпром Межрегионгаз». Эту работу совмещал с руководством «Газпром инвестгазификацией» — одним из крупнейших заказчиков строительства газовой инфраструктуры на десятки миллиардов рублей, а также множества социальных объектов.

В мае 2018 года Анатолий Еркулов покинул «Газпром Межрегионгаз», чтобы стать заместителем главы департамента 333 (по капстроительству) «Газпрома» во главе с Сергеем Прозоровым. С 1 апреля 2019 года этот департамент был расформирован, кураторство строек «Газпрома» перераспределено по другим департаментам и дочерним компаниям.

Официально в «Газстройпроме» не подтверждают новое назначение, однако эту информацию сообщили «Фонтанке» два участника рынка и источник, близкий к компании.

Участники рынка подрядов «Газпрома» говорят, что приход Анатолия Еркулова в «Газстройпром» говорит об усилении в этом будущем мегаподрядчике «Газпрома» позиций Кирилла Селезнева, главы «Межрегионгаза». О самом Еркулове работавшие с ним петербургские строители отзываются положительно и характеризуют как профессионала и человека дела.