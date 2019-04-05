Петербургский художник устроил галерею в переулке Радищева, а коммунальщики не пожалели для неё краски

Импровизированная выставка картин исчезла в центре Петербурга. Настенные копии полотен сравняла однотонная краска. Коммунальщики объяснили: так хотят горожане.

Читатель «Фонтанки» Олег

Работников с вёдрами краски в переулке Радищева заметили прохожие 5 апреля, около 10 утра. Маляры смело орудовали кисточками по настенной живописи, рассказали «Фонтанке» очевидцы. Автором уничтоженной уличной экспозиции выступил художник Олег Лукьянов. По его словам, стена на Радищева стала полигоном для творческих испытаний новых принципов переноса изображения. В качестве переводных картинок горожанин выбрал картины петербургских коллег: Романа Ляпина, Владимира Колбасова, Алексея Ежова, Тумана Жумабаева, Андрея Белле. Современников дополнил классик Боттичелли. Так появилась бесплатная уличная выставка.

«Вчера подошёл представитель управляющей компании и сказал, что поступают жалобы от инициативной группы. Будем закрашивать», — рассказал Олег.







Сегодня к полудню картинная галерея исчезла. Но её создатель намерен вооружиться тряпками и водой и вернуть искусство на стену.