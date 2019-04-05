Песков назвал нехватку у россиян денег на обувь «академическими данными»

В Кремле изучили разъяснения по поводу последнего исследования Федеральной службы государственной статистики, согласно которому у 35,4% российских домохозяйств возникают трудности при приобретении каждому члену семьи двух пар обуви на разные сезоны. Как пишет РБК, об этом 5 апреля рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования [Росстата] рассматривать с прикладной точки зрения, они больше носят академический характер», – заявил Песков.

У него вызвало затруднение объяснение критериев для научной работы. «Почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется», – поделился своими впечатлениями пресс-секретарь президента.

Напомним, что, согласно опросу статистической службы, у 79,5% российских семей возникают трудности при покупке самого необходимого, а треть домохозяйств не может купить достаточное количество обуви. После этого Кремль запросил разъяснения по поводу опроса статистической службы.





