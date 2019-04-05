Людмила Улицкая проведёт благотворительный «Литературный разговор»

В Доме журналиста на Невском проспекте 7 апреля пройдёт благотворительный вечер известной писательницы, лауреата премии «Русский Букер» Людмилы Улицкой «Литературный разговор».

Зрители получат уникальную возможность услышать еще не изданные рассказы от самого автора. И не просто услышать, но еще и поговорить с ней о литературе, природе творчества, да и просто о жизни. Все средства, собранные в ходе творческого вечера, будут направлены в пользу детей и взрослых с тяжелой инвалидностью, подопечных благотворительной организации «Перспективы».

Организаторы отмечают, что собеседником Людмилы Улицкой может стать любой желающий, отправив вопрос на почту fr@perspektivy.ru – он прозвучит в зрительном зале. Для того, чтобы лично принять участие в «Литературном разговоре», необходимо зарегистрироваться.