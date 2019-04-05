Дорожники поплатились за 5 тонн нефтяных отходов в дренажных канавах Мурино

С новгородской компании АО «ПО Росдорстрой» взыскали компенсацию за загрязнение дренажных канав во Всеволожском районе Ленобласти в 2018 году. Экологические службы собрали тогда более 5 тонн отходов.

Как сообщает 5 апреля пресс-служба прокуратуры Петербурга, в апреле 2018 года АО «ПО Росдорстрой» сбросило в дренажную канаву Муринской дороги коммунальные жидкие отходы неканализационных объектов водопотребления, которые содержали в том числе нефтепродукты и хлориды. Загрязнение произошло на участке от проспекта Маршака до границы Петербурга в районе остановки «Деревня Матокса».

Чтобы ликвидировать последствия, привлекали аварийные экологические службы ГУП «Пиларн» и СПб ГУП «Экострой». Специалисты собрали нефтеводяную смесь, обработали участок активной пеной и локализовали нефтезагрязнение в дренажной канаве. В общей сложности было собрано более 5 тонн нефтесодержащих отходов.

Природоохранная прокуратура Петербурга подала иск в Валдайский районный суд Новгородской области – по месту нахождения компании-ответчика. Ведомство потребовало взыскать с фирмы причиненный окружающей среде ущерб, который оценили примерно в 330 тысяч рублей.

Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры. В настоящее время АО «ПО Росдорстрой» исполнило решение суда и оплатило штраф.





