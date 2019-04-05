Денис Мантуров: Закрывающиеся заводы Ford могут перейти Hyundai. На обдумывание сделки дают до двух месяцев

Компания Hyundai — одна из претендентов на закрываемые в России автозаводы Ford. Дальнейшая их судьба определится в течение одного-двух месяцев. Как пишет ТАСС, об этом 5 апреля заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Вопрос, наверное, требует еще дополнительных проработок. Чтобы не предвосхищать события, давайте дадим время. В течение месяца-двух, я думаю, коллеги определятся», – сказал министр.

В марте стало известно, что компания Ford покинет российский рынок к концу июня. Сборку легковых автомобилей этой марки в России полностью завершат к концу июня 2019 года. Будут закрыты заводы Ford Sollers во Всеволожске и Набережных Челнах и предприятие по сборке двигателей в Елабуге. В Татарстане компания продолжит выпускать фургоны Ford Transit.

Уход Ford из РФ оказался болезненным для работников предприятий. Так, сегодня во Всеволожске собрались около четырёх сотен человек, которые боятся за свою дальнейшую судьбу. С ними встретились чиновники из правительства Ленобласти, чтобы рассказать о дальнейших вариантах трудоустройства.





