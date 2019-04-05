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Город
05.04.2019 13:27
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«Ничто не вечно». С территории бывшего Суворовского вывозят подаренный губернатором Матвиенко стадион

Во внутреннем дворе Воронцовского дворца сворачивают покрытие футбольного поля, которое в 2007 году было подарено Валентиной Матвиенко воспитанникам Суворовского военного училища (СВУ). К апрелю 2019-го Матвиенко уже давно не губернатор Петербурга, поменяло дислокацию СВУ. Время пришло и для спортивного инвентаря.

К зачистке территории приступили военнослужащие Западного военного округа, 5 апреля подтвердили «Фонтанке» в Третьем кассационном суде, который осенью начнёт свою работу на Садовой улице. Футбольное поле относится к движимому имуществу и не включено в акт приёма-передачи, судьям оно не нужно, пояснил управделами Александр Перегудов. Помимо спортинвентаря, военные убирают за собой мусор. 

Фото: "Фонтанка.ру"

В Западном военном округе уточили, что подаренный городом газон, а также гимнастические снаряды больше не требуются Суворовскому училищу — в отреставрированном здании малого Воронцовского дворца у них все есть. «Командующим войсками округа было принято решение распределить имущество по военным частям, чтобы оно могло дальше служить во благо отечества», – сказали в пресс-службе ведомства. 



Окна редакции «Фонтанки», как известно, выходят во двор комплекса зданий, где больше полувека ковались кадры для суворовского братства. Неудивительно, что обо всех изменениях в жизни обитателей особняка на Садовой, 26, мы узнаем первыми. Мы видели, как суворовцы благодарили Валентину Матвиенко за щедрый подарок; наблюдали, как они покидали свой дом; удивлялись, когда стадион осваивали нахимовцы

Фото: "Фонтанка.ру"/Архив

В начале 2019 года военнослужащие уже предпринимали попытку вывезти футбольное поле. Звонок в ЗВО вызвал тогда «эффект обратного действия» — к утру покрытие вернулось на место.


© Фонтанка.Ру

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