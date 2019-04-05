Смольный посчитал вероятность падения сосулек на горожан с разных жилых домов

Жилищный комитет Смольного выяснил, рядом с какими домами вероятность получить упавшей сосулькой по голове выше. В группе риска – здания под управлением частных ООО «Жилкомсервис».

Как рассказали «Фонтанке» в ведомстве 5 апреля, в прошедший зимний период в Петербурге было зафиксировано 70 случаев, когда прохожие получили травмы в результате падения снега и наледи с кровель жилых домов. В 14 случаях речь идет о домах, находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК; в 12 – частных управляющих организаций. 20 инцидентов зафиксировано у домов, управляемых частными ООО «Жилкомсервис». Еще 24 человека пострадали у зданий, которые курируют государственные жилкомсервисы.

Чиновники высчитали удельный показатель на 1000 многоквартирных домов и выяснили, что наибольшая доля вероятности падения снега и наледи с кровель у частных ООО «Жилкомсервис» (8,5 случаев на 1000 домов). Таких предприятий, где у города лишь 20% в капитале, в Петербурге 5: ЖКС № 2 Невского района, ЖКС № 2 Центрального района, ЖКС № 1 Кировского района, ЖКС № 1 Красногвардейского района и ЖКС г. Ломоносова.

На 1000 кровель домов с ТСЖ и ЖСК приходится три случая, на частные управляющие организации – 2,5. Меньше всего у государственных жилкомсервисов – 2 происшествия на тысячу домов.

Ранее стало известно, что в период с 1 января по 13 марта 2019 года в Петербурге 91 человек пострадал от падения снега и наледи с крыш – как жилых, так и нежилых зданий. Зафиксирован один смертельный случай – студент химико-фармацевтического университета Бабурбек Очилов погиб 5 февраля на Петроградской стороне. Предварительное следствие по возбужденному уголовному делу истекает 5 апреля.





