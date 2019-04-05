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Недвижимость
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05.04.2019 15:01
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Только в апреле «Квартирные недели»

Только в апреле «Квартирные недели»

OOO "Лидер Групп"

Весь апрель в ГК «Лидер Групп» проходит специальная акция «Квартирные недели»* – скидки до 5000 рублей на каждый квадратный метр в ряде жилых комплексов компании.

В акции участвуют: «Балканы», «Капитан Немо», LENINGRAD, «Небо Москвы», «Медалист», «Босфор», «Царский двор», «Богатырь 2», «Богатырь 3», «Сириус А», «Сириус В», все очереди YOGA, «Территория» и «Три кита», а также VITAMIN.

*Сроки акции: с 5.04.19г по 30.04.2019. Организатор: OOO "Лидер Групп", ИНН 7842350200, юр. адрес: 196247, Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 7. Количество квартир ограничено. Более подробно об условиях акции можно узнать в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

Не привыкли тратить время на разговоры? Воспользуйтесь специальным online-сервисом lidgroup.ru/flats/ и подберите квартиру под ваши параметры, не отрываясь от дел.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru
Официальная группа «Вконтакте» vk.com/lider_official
Instagram lidgroup_spb

ГК «Лидер Групп»: наша забота о вашем комфорте!

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК «Балканы» – застройщик ООО «Группа компаний «Синергия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/balkany/

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/

ЖК «Небо Москвы» – застройщик ООО «Смоленское», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nebomoskvy/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/

ЖК «Царский двор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Царский Двор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/tsarskiydvor/

ЖК «Богатырь 2» – застройщик ООО «Север-Комплект», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr2/, ЖК «Богатырь 3» – застройщик ООО «СИНЕРГИЯ-Строй», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bogatyr3/

ЖК «Сириус А» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusa/, ЖК «Сириус В» – застройщик  ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/

ЖК YOGA – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga/, ЖК YOGA 2 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga2/, ЖК YOGA 3 – застройщик ООО «Альбатрос», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/yoga3/

ЖК «Территория 1» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya/, ЖК «Территория 2» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya2/, ЖК «Территория 3» – застройщик ООО «Янтарь», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/territoriya3/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/, ЖК «Три кита 2» – застройщик ООО «Бригантина», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita2/, ЖК «Три кита 3» – застройщик ООО «Линкор», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita3/

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/

 

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