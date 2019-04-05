Финны придумали, как сократить путь поезда из Петербурга в Хельсинки

Новая железнодорожная линия между городом Коувола и Хельсинки могла бы улучшить движение скоростных поездов. Если "Аллегро" пойдёт по ней, то время в пути из Петербурга в Хельсинки сократится на 9 минут. К такому выводу пришла рабочая группа минтранса Финляндии, которая занималась расчётами по проекту "Восточной железной дороги" (Itarata).

Как следует из отчета, опубликованного 5 апреля, на новую ветку от Коуволы через Порвоо в аэропорт Хельсинки длиной в 106 км потребуется 1,7 млрд евро. Путь из Хельсинки в Коуволу сократится при этом примерно на 27 километров по сравнению с нынешним маршрутом через Лахти. По подсчётам экспертов, проект может быть реализован к 2030 году при условии, что будет построен также отдельный путь для поездов дальнего следования от столичного района Пасила до аэропорта Хельсинки-Вантаа. При движении поездов со скоростью 220 км/ч время в пути между финской столицей и Коувола уменьшилось бы на 13 минут, между Хельсинки и Петербургом – на 9 минут. При скорости 300 км/ч – на 19 и 15 минут соответственно.

От Хельсинки до Порвоо сейчас можно добраться на автобусе за 55 – 65 минут, а поезд домчал бы за 33 минуты.

"Если новая ветка будет построена, количество пассажиров между Хельсинки и Коуволой увеличится примерно на 9% процентов к 2050 году в сравнении с вариантом отказа от "Восточной железной дороги". Кроме того, количество пассажиров будет увеличиваться за счет потенциально растущего спроса из Санкт-Петербурга", – говорится в отчёте.







Выгода, рассчитанная для 30-летнего периода, составит 13% от стоимости проекта. На этот показатель могли бы положительно повлиять рост спроса и меры по улучшению условий для железнодорожного транспорта, в частности, для достижения климатических целей. Исходя из нынешней ситуации, проект пока нельзя назвать экономически выгодным, пришли к выводу эксперты.

Согласно отчету, в госбюджете на данный момент недостаточно средств для реализации проекта. Тем не менее, в минтрансе утверждают, что необходимое финансирование можно найти, используя модель проектной компании в сотрудничестве с региональными игроками.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток "Аллегро" вырос за год на четверть.