Камеры сняли, как скорая в Польше не стала сбивать шлагбаум и была сметена поездом. Погибли медики

Страшное ДТП в Польше зафиксировала камера видеонаблюдения. В польском городе Пущиково водитель скорой помощи выехал на железнодорожный переезд перед закрывающимся шлагбаумом, и машину снёс поезд. Погибли врач и фельдшер, сам водитель попал в больницу, сейчас он в коме.

В четверг, 4 апреля, прокуратура начала расследование этого происшествия, пишет TVN24. Само ДТП случилось 3 апреля. Ключевое доказательство по делу – записи камер. С момента въезда скорой на пути до момента столкновения, по данным прокуратуры, прошло около 40 секунд. За это время водитель попытался развернуть машину вдоль путей, но это не дало результата. Следователи выясняют, была ли у бригады скорой помощи возможность выйти из автомобиля и почему водитель не стал сбивать шлагбаум. Также будут проверены защитные механизмы на переезде. О техническом состоянии машины скорой помощи до ДТП теперь судить сложно – после аварии от неё мало что осталось.

Допросить водителя пока невозможно. В больнице ему сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное. Когда его выведут из комы, неизвестно.







Карета скорой помощи направлялась к пациенту, чья жизнь была в опасности, чтобы доставить его из больницы в Пущиково в одну из больниц Познани.

В поезде (это был междугородный рейс из Катовице в Гдыню) никто не пострадал. ДТП прервало железнодорожное движение. На это время по маршрутам пустили автобусы.

Отметим, что на территории Октябрьской железной дороги в январе – марте 2019 года произошло 4 ДТП, в результате которых пострадали два человека и один погиб (в Псковской, Ленинградской, Мурманской и Тверской областях). Все ДТП, как заявляет пресс-служба ОЖД, явились результатом нарушения правил пересечения железнодорожных переездов водителями автотранспортных средств.