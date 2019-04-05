Пятничная волна эвакуаций остановила занятия в школах Красносельского района. Первоклашки в Пушкине не выдерживают стресса

Преждевременно завершились уроки в нескольких школах Красносельского района Петербурга 5 апреля. Об эвакуациях сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам горожан, на улицу вывели учеников 375, 394, 549, 546 и 54 школ. Телефоны образовательных учреждений не отвечают. В пресс-службе администрации Красносельского района на звонок «Фонтанки» также не ответили.

Очередную эвакуацию переживает и школа №500 в Пушкине. По словам отца одного из первоклассников Романа, за последние две недели из-за ложного звонка о бомбе занятия останавливают восьмой раз. Детей без одежды выводят на улицу и ведут в соседний ДК. Родители вынуждены срываться с работы, чтобы забрать школьников домой. Как отметил горожанин, не все первоклашки стойко переносят тревогу. Его сыну сегодня стало плохо: мальчик почувствовал тошноту. Причиной этого, по мнению родителя, является стресс из-за постоянных эвакуаций.

По информации нашего издания, взрывотехников в учебные заведения сегодня не вызывали.





