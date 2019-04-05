Нефтяники и правительство подписали новое соглашение о сдерживании роста цен на бензин

Соглашение о стабилизации цен на топливо подписано правительством и представителями нефтяных компаний. Как пишет «Коммерсантъ», об этом 5 апреля заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Напомним, прошлое соглашение действовало до 31 марта, в начале апреля сообщалось о проблемах с заключением нового договора. Нефтяники требовали компенсаций за заморозку цен. Правда, неформально чиновникам удалось сразу договориться о том, что бизнес продолжит сдерживать цены.

По информации «Коммерсанта», нефтяникам увеличат выплаты из бюджета: условная внутренняя цена для расчета демпфера на дизтопливо снизиться с 50 тыс. рублей до 46 тысяч за тонну; на бензин — с 56 тыс. до 51 тыс. рублей за тонну. Кроме того, правительство не будет вводить заградительную экспортную пошлину для нефтяников — ее заменят лицензированием экспорта.





