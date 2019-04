Выход Великобритании из ЕС в очередной раз откладывается. Премьер Мэй просит отсрочку

Глава британского кабинета министров Тереза Мэй направила письмо руководителю Европейского совета Дональду Туску, призвав дать королевству еще время.

Великобритания предложила продлить до 30 июня срок Brexit: власти страны не готовы покинуть союз без соглашения, так как дебаты по его условиям продолжаются. Это следует из текста письма, которое 5 апреля в Twitter выложил журналист CNN Саймон Каллен.

«Срочно! Великобритания. Тереза Мэй попросила ЕС отложить #brexit до 30 июня. Здесь ее письмо в совет директоров @donaldtusk Европейского совета», – написал он.

#breaking UK PM Theresa May has asked the EU to delay #brexit until June 30. Here’s her letter to European Council chief @donaldtusk pic.twitter.com/ekLqUktvk3