Выход Великобритании из ЕС в очередной раз откладывается. Премьер Мэй просит отсрочку

Глава британского кабинета министров Тереза Мэй направила письмо руководителю Европейского совета Дональду Туску, призвав дать королевству еще время.

Великобритания предложила продлить до 30 июня срок Brexit: власти страны не готовы покинуть союз без соглашения, так как дебаты по его условиям продолжаются. Это следует из текста письма, которое 5 апреля в Twitter выложил журналист CNN Саймон Каллен.

«Срочно! Великобритания. Тереза Мэй попросила ЕС отложить #brexit до 30 июня. Здесь ее письмо в совет директоров @donaldtusk Европейского совета», – написал он.







#breaking UK PM Theresa May has asked the EU to delay #brexit until June 30. Here’s her letter to European Council chief @donaldtusk pic.twitter.com/ekLqUktvk3 — Simon Cullen (@Simon_Cullen) 5 апреля 2019 г.

В своем обращении Мэй признается, что понимает тупиковость ситуации с Brexit, которая, по ее словам, создает «неопределенность» и «подрывает веру в политику». Она обещает выработать общую позицию королевства в начале лета.

Британский премьер просит отсрочку уже не в первый раз. Страна должна была выйти из союза еще в марте, однако Мэй попросила перенести срок.

По данным газеты The Guardian, Дональд Туск согласен передвинуть дату Brexit на год, чтобы не заниматься изменением сроков каждый месяц.