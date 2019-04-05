400 работников закрывающегося Ford во Всеволожске пришли на встречу с областным правительством. Люди боятся потерять в доходах

С работниками закрывающегося завода Ford во Всеволожске встречаются 5 апреля чиновники из правительства Ленобласти. В местный КДЦ «Южный» пришли сотни людей, которые рассчитывают получить от власти ответ на вопрос — как им жить дальше.

Как сообщает 47news, в зале аншлаг: все 350 мест заняты, еще полсотни человек вынуждены стоять. Среди собравшихся есть люди с маленькими, в том числе грудными, детьми.

От имени областного правительства ответ держит глава комитета по труду и занятости Алексей Брицун. Он оговорился: сегодняшняя встреча — предварительная. Если не удастся договориться, на вторую придет уже губернатор Александр Дрозденко.

Брицун обрисовал собравшимся те варианты по трудоустройству, которые может предложить правительство, в том числе для предпенсионеров, а также инвалидов. Люди же переживают о том, чтобы зарплата на новых местах не оказалась ниже, чем на заводе.







Напомним, о закрытии трех предприятий Ford в РФ стало известно 27 марта. Компания предложила сотрудникам закрывающегося завода во Всеволожске от 5,5 до 12 месячных окладов в зависимости от стажа. Тем сотрудникам, которые проработали на заводе менее пяти лет, компания предлагает компенсацию в размере 5 с половиной месячных окладов. Старожилы с рабочим стажем более 15 лет могут рассчитывать на годовой оклад. На сегодняшний день зарплата на заводе составляет около 55 тысяч рублей. Таким образом, «ветераны» смогут рассчитывать на сумму в 660 тысяч рублей, а «новички» – на 302,5 тысячи рублей. Профсоюз, в свою очередь, требует компенсации в две годовые зарплаты.