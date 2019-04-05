«Не спать за рулем!» Сервисы такси запускают систему контроля водителей, чтобы не позволить им перерабатывать

Три крупных сервиса — «Яндекс.Такси», «Везёт» и «Ситимобил» — объявили о совместном тестировании системы обмена данными о времени, проведенном водителями такси за рулем. Об этом говорится в совместном заявлении, которое компании опубликовали 5 апреля.

Сервисы рассказывают, что с помощью системы хотят контролировать водителей, не давая им перерабатывать — чтобы усталые таксисты не попадали в аварии. Компании призывают остальные сервисы присоединиться к ним.

Пока схема апробируется в Москве и области, а также Ярославле. «Везёт» еще не подключилась к тестированию, но «находится в процессе». Расходы сервисы собираются делить между собой, объем инвестиций не раскрывается.

«Организация обмена данными по такому большому количеству водителей в реальном времени – сложное технологическое решение, требующее нескольких месяцев разработок, создания специального формата обмена данными и облачной инфраструктуры для их хранения», – говорится в совместном заявлении трех компаний.







В прошлом году, накануне чемпионата мира по футболу, некоторые сервисы предупреждали водителей, что будут принудительно отключать их от своих приложений — если таксометр почувствует: таксист находится за рулем слишком долго. По отзывам водителей, ограничения даже в пределах одного сервиса работали по-разному: кому-то приходилось отключаться на несколько часов в сутки, кому-то хватало полчаса.

Водители жалуются, что за одну условную смену сложно окупить работу автомобиля и собственное время — поэтому приходится переключаться с сервиса на сервис, работая сразу на разные компании.

«Яндекс.Такси» контролируется компанией «Яндекс» (59,3%), «Ситимобил» на 30% принадлежит «МегаФону», на 25% Mail.Ru Group. Mail.Ru Group также считается сейчас главным инвестором «Везёт».

Автомобильные активисты полагают, что подобные системы совместного контроля — скорее всего просто красивый пиар-ход без каких-либо позитивных последствий для ситуации на дорогах.

«Сервисы, у которых нет своих таксопарков и водителей слишком далеки от реальности. Что помешает водителю заходить в приложения разных сервисов под разными аккаунтами, заведенными на друга, на жену? – рассуждает член комиссии по безопасности дорожного движения Петербурга Александр Холодов. – Это не говоря о том, что сервисы редко интересуются: есть ли вообще у вышедшего на линию водителя лицензия на работу таксистом?»

Сервисы такси начали активно демонстрировать борьбу с усталостью водителей после громкого московского ДТП в июне 2018 года: водитель «Яндекс.Такси» сбил пешеходов на улице Ильинка, потому что от усталости перепутал педали тормоза и газа. В Петербурге прошлым летом тоже внимательно следили за авариями с участием таксистов – «Фонтанка» даже посвящала таким случаям небольшую подборку.