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Власть
05.04.2019 12:23
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В России готовят законодательный запрет для Facebook, Twitter и Instagram на использование данных россиян

Запрет на использование данных граждан РФ иностранными компаниями, не имеющими юрлиц на территории страны, был обнаружен среди пакета предложений к госпрограмме «Цифровая экономика», сообщает 5 апреля РБК. 

Предложения подготовлены АНО «Цифровая экономика» (среди учредителей — правительство, крупнейшие операторы связи, интернет-компании, «Ростех», Сбербанк. – Прим. ред.). По данным РБК, автором идеи ограничений для американских интернет-гигантов выступила Ассоциация участников рынка больших данных (в неё в том числе входят Mail.Ru Group, «МегаФон», «Ростелеком». – Прим. ред.), однако в самой ассоциации это отрицают.

«Российские и иностранные компании должны конкурировать, одинаково соблюдая правила ведения бизнеса в России. Нельзя при равных условиях предъявлять к российским компаниям более жесткие требования. Кроме того, некоторые иностранные компании — например, Facebook — обещали открыть российское представительство или отдельное юридическое лицо, но не открыли. Мы считаем, что такие компании также обязаны соблюдать российское законодательство, иначе они не смогут получить доступ к данным российских граждан», – пояснила суть «рабочей версии» предложений президент Ассоциации участников рынка больших данных и член совета директоров «МегаФона» Анна Серебряникова.

В начале марта создатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что его компании (Facebook, Instagram и WhatsApp) откажутся хранить свои данные в странах, где нарушаются права человека на конфиденциальность. 



«В некоторых странах наши сервисы будут заблокированы. Это компромисс, на который мы готовы пойти», – уточнял долларовый миллиардер. 

На этом фоне Роскомнадзор продолжает добиваться от американских компаний выполнения закона о локализации дата-центров на территории России.

5 апреля в Таганском районном суде Москвы продолжится рассмотрение административного протокола в отношении Twitter. Оштрафовать компанию Роскомнадзор решил в конце февраля 2019 года. Ранее представители Twitter просили суд прекратить производство по протоколу Роскомнадзора, указав на отсутствие у заявителя «обязанности о предоставлении информации о соблюдении закона о персональных данных» и на то, что из протокола непонятно, «за что конкретно компания привлекается к ответственности».

В конце февраля аналогичный протокол был составлен в отношении компании Facebook. 

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