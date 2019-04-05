«Надгробие Путина В. В. установлено без согласования». Петербуржца судят за то, что не поделился славой с чиновниками

В Петербурге задержан местный житель за установку надгробия с фотографией Владимира Путина. Полиция уличила нарушителя в жадности. Он не вовлек в акцию чиновников, а им бы хотелось поучаствовать.

Как стало известно «Фонтанке» 5 апреля, активист движения «АгитРоссия» Андрей Жексимбаев задержан накануне за причастность к установке надгробной инсталляции у Исаакиевского собора. Полиция обвиняет его в проведении публичного мероприятия без уведомления властей и привлекает к ответственности по статье 20.2 КоАП.

По версии полиции, активиста подвела жадность. Рано утром 3 апреля камеры городского мониторингового центра заметили на Малой Морской улице мужскую фигуру в куртке с надетым на голову капюшоном, в темных очках, с прямоугольным предметом в руках. Фигура прошла к Александровскому саду и установила на газоне предмет. Полицейские описали его при осмотре места происшествия с завидной дотошностью: «Быстровозводимая сборно-разборная конструкция в виде инсталляции надгробия, изготовленного из пеноплекса, на который наклеен плакат черного цвета с изображением портрета первого лица государства». Под фотографией Путина имелась траурная надпись по примеру наносимых на настоящие надгробия, сопровожденная обвинением в «предательстве». Установщиком композиции, по мнению полиции, был Андрей Жексимбаев.

Никаких претензий к содержанию акции у ГУ МВД Петербурга и области нет. Жексимбаев уличен в том, что «провел публичное мероприятие в виде пикетирования, осуществляемого с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции», уведомление о котором он не подал в комитет законности Петербурга. Чиновники, соответственно, потеряли шанс поставить свою одобрительную визу под мероприятием.







Андрей Жексимбаев с протоколом не согласен. Санкция части 2 статьи 20.2 КоАП — до десяти суток административного ареста.

В объединенной пресс-службе судов Петербурга «Фонтанке» сообщили, что материалы на Жексимбаева зарегистрированы в Октябрьском районном суде, дело рассмотрят сегодня.

По нашим данным, полицейские намерены на заседании предъявить суду и общественности надгробие с Путиным — в качестве вещественного доказательства.