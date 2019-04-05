Продолжая петербургские традиции

ПСК

Каждая входная дверь в квартирах в ЖК Nobelius будет украшена одним из наиболее аутентичных и редких аксессуаров – дверным молотком. Это один из самых узнаваемых элементов стильного интерьера, а в ряде случаев – и экстерьера, и наиболее изящный из всех возможных декоративных элементов входной двери.

Казалось бы, очарование этой детали, как и благородный звук стука в массивную дверь, остались в прошлом после появления звонков и домофонов. Но «ПСК» возвращает историю в проект фамильного дома Nobelius на Выборгской, 4а. Современные технологии в сочетании с классической эстетикой – это принцип, по которому создаётся Nobelius.

Дверные молотки появились в Европе ещё в XV веке. Это были индивидуальные изделия, а особенно дорогие экземпляры представляли собой сложную конструкцию – настоящие произведения искусства с использованием мифических и сильных образов, искусной ковки, а чуть позднее – литья. Дверные молотки варьировались от простых металлических колец до очень сложных форм: фигуры людей и животных и другие образы, в зависимости от фантазии мастера и заказчика.

Конечно же, в ЖК Nobelius будут дверные молотки сложной формы цвета полированной латуни, выполненные в виде классической головы льва. Десятки обработанных граней переливаются на свету и подчеркивают фактуру дверей.

Через подобные элементы интерьера «ПСК» воссоздаёт атмосферу конца XVIII-начала XIX века в «Нобелевском городке», где строится ЖК Nobelius. История места подчёркивается не только через архитектуру, но и внутреннее оформление здания и его элементов. И даже более того, через возрождение утраченного нематериального элемента – звука. Дверной молоток, пожалуй, также отличается от электрического звонка, как рояль от синтезатора.

Узнайте информацию о стиле отделки в ЖК Nobelius и квартирах в наличии у наших менеджеров в офисе продаж на Выборгской, 4. Он открыт по будням с 10:00 до 20:00, в выходные – с 11:00 до 19:00. Также вы можете обратиться в центральный офис продаж «ПСК» на наб. реки Карповки, д. 16, корпус 2, лит. А. или по телефону +7 (812) 426-98-11.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/