18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +13
$ 65.41р
73.44р
14:10 05.04.2019
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
05.04.2019 12:25
Печать

Продолжая петербургские традиции

Продолжая петербургские традиции

ПСК

Каждая входная дверь в квартирах в ЖК Nobelius будет украшена одним из наиболее аутентичных и редких аксессуаров – дверным молотком. Это один из самых узнаваемых элементов стильного интерьера, а в ряде случаев – и экстерьера, и наиболее изящный из всех возможных декоративных элементов входной двери. 

Казалось бы, очарование этой детали, как и благородный звук стука в массивную дверь, остались в прошлом после появления звонков и домофонов. Но «ПСК» возвращает историю в проект фамильного дома Nobelius на Выборгской, 4а. Современные технологии  в сочетании с классической эстетикой – это принцип, по которому создаётся Nobelius.  

Дверные молотки появились в Европе ещё в XV веке. Это были индивидуальные изделия, а особенно дорогие экземпляры представляли собой сложную конструкцию – настоящие произведения искусства с использованием мифических и сильных образов, искусной ковки, а чуть позднее – литья. Дверные молотки варьировались от простых металлических колец до очень сложных форм: фигуры людей и животных и другие образы, в зависимости от фантазии мастера и заказчика. 

Конечно же, в ЖК Nobelius будут дверные молотки сложной формы цвета полированной латуни, выполненные в виде классической головы льва. Десятки обработанных граней переливаются на свету и подчеркивают фактуру дверей.  

Через подобные элементы интерьера «ПСК» воссоздаёт атмосферу конца XVIII-начала XIX века в «Нобелевском городке», где строится ЖК Nobelius. История места подчёркивается не только через архитектуру, но и внутреннее оформление здания и его элементов. И даже более того, через возрождение утраченного нематериального элемента – звука. Дверной молоток, пожалуй, также отличается от электрического звонка, как рояль от синтезатора.   

Узнайте информацию о стиле отделки в ЖК Nobelius и квартирах в наличии у наших менеджеров в офисе продаж на Выборгской, 4. Он открыт по будням с 10:00 до 20:00, в выходные – с 11:00  до 19:00. Также вы можете обратиться в центральный офис продаж «ПСК» на наб. реки Карповки, д. 16, корпус 2, лит. А. или по телефону +7 (812) 426-98-11.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
предоставлено компанией АО «Открытие Брокер»
05.04.2019 14:05

«Открытие Брокер» удваивает кэшбек для новых клиентов

«Открытие Брокер» запустил акцию «Инвест-привет!»* в рамках программы лояльности для инвесторов и трейдеров «O. InveStore!».
05.04.2019 13:50

«Алмаз – Антей» примет участие в V Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога»

Форум «Арктика – территория диалога» пройдет в Петербурге с 09 по 10 апреля 2019 в КВЦ «Экспофорум».
ПСК
05.04.2019 12:25

Продолжая петербургские традиции

Каждая входная дверь в квартирах в ЖК Nobelius будет украшена одним из наиболее аутентичных и редких аксессуаров - дверным молотком. Это один из самых узнаваемых элементов стильного интерьера, а в ряде случаев - и экстерьера, и наиболее изящный из всех возможных декоративных элементов входной двери.
Setl Group
05.04.2019 11:38

Setl Group профинансировал ремонт и оснащение здания школы в Василеостровском районе

4 апреля обновленный первый корпус школы на Среднем пр. В.О открыл свои двери для учеников и педагогов. На церемонии открытия присутствовали врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель совета директоров холдинга Setl Group Максим Шубарев.
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.04.2019 18:00

Деловой центр на Петербургском шоссе: ближняя «Перспектива» для вашего бизнеса

На первой линии Петербургского шоссе в Пушкинском районе кипит деловая жизнь в бизнес-центре «Перспектива».
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.04.2019 17:57

«Петербургская Недвижимость» запускает «Клуб привилегий» для покупателей

С 1 апреля компания «Петербургская Недвижимость» запустила «Клуб привилегий» со специальными условиями и расширенным пакетом услуг для клиентов, которые покупают квартиру без посредников.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.04.2019 17:19

Банк «Санкт-Петербург» направит на выплату дивидендов 1.8 млрд рублей

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» на заседании 3 апреля 2019 года принял решение рекомендовать годовому Общему собранию акционеров, которое состоится 29 мая 2019 года, выплатить дивиденды по результатам 2018 года в денежной форме.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.04.2019 15:08

В Группе «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года

4 апреля в центральном офисе Группы «Эталон» поздравили 3000-го покупателя с начала 2019 года. Им стал Дмитрий, купивший квартиру во флагманском проекте Компании в Санкт-Петербурге – квартале «Галактика», который возводится вблизи исторического центра Северной столицы.
ГК «КВС»
04.04.2019 15:00

ГК «КВС» в стиле ЗОЖ

7 апреля принято отмечать Всемирный День здоровья, а в Ленинградской области 2019 год – год здорового образа жизни. Такое знаковое мероприятие группа компаний «КВС» решила отметить с размахом.
ГК «Полис Групп»
04.04.2019 14:41

В продаже новая секция в ЖК «Полис на Комендантском»

Компания «Полис Групп» открыла продажи квартир в новой секции жилого комплекса «Полис на Комендантском» в Приморском районе Петербурга.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.04.2019 12:38

Дочернее предприятие «Отделстрой» - «Кудрово-град» - стало победителем конкурса «Хрустальная капля»

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» объявил победителей конкурса на звание лучшего абонента «Хрустальная капля». В номинации «Объединяя усилия», присужденной за конструктивную совместную работу и добросовестное сотрудничество с «Водоканалом», победила компания «Кудрово-град».
Glorax Development
04.04.2019 12:12

Glorax Development построит деловой квартал на Васильевском острове

Glorax Development построит деловой квартал в рамках реализации масштабного проекта бизнес-класса Golden City на намывных территориях Васильевского острова.