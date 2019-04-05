Экс-полицейский из Москвы решил оспорить свое право на отдых за границей в Верховном суде

Высший судебный орган России принял к рассмотрению иск, оспаривающий приказ МВД, который существенно ограничивает сотрудникам ведомства число стран для отдыха. Эту информацию в своем telegram-канале 5 апреля подтвердил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

Заявителем, судя по картотеке Верховного суда, стал Максим Лужных, бывший командир взвода ДПС УВД Южного административного округа Москвы. Представитель истца – Владимир Воронцов – в комментарии изданию «Право.ru» уточнил, что Лужных лишился рабочего места после того, как нарушил приказ МВД об отдыхе сотрудников. В 2016 году столичный полицейский посетил Доминиканскую Республику и Болгарию.

Лужных ранее пытался оспорить решение начальства в районных судах, однако успехом его попытки не увенчались. После этого он решил идти в Верховный суд. «В моем понимании, этот подпункт совершенно очевидно противоречит закону, Конституции, международному праву, потому что каждый может свободно выезжать за пределы своей страны, его право может быть ограничено только законом», – заявил представитель истца.

В 2014 году, после присоединения Крыма к России и начала конфликта на Украине, в СМИ появилась информация о неофициальных рекомендациях руководства МВД, которое сочло нежелательным проведение сотрудниками отпусков за границей. В 2015 году в прессу попал список из 30 стран, куда полицейским разрешено ездить на отдых. Как сообщалось, он был составлен «с учетом складывающейся международной обстановки».





