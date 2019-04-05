Чиновники-миллионеры. Члены кабмина Трутнев и Мантуров показали самые большие суммы в декларациях

Вице-премьер Юрий Трутнев и министр промышленности и торговли Денис Мантуров, скорее всего, станут лидерами по доходам в правительстве РФ за минувший год. Первый показал в декларации 538 млн рублей, второй - около 400 млн.

Итоги декларационной кампании-2018 раскрывает 5 апреля «КоммерсантЪ»: по информации газеты, если год назад Юрий Трутнев показал 377,2 млн рублей дохода, то сейчас – 538 млн. По словам представителя чиновника, в основном такие суммы связаны с продажей недвижимости вице-премьера, а также сложились «в результате продажи ценных бумаг, находившихся в доверительном управлении».

«Вице-премьер полностью вышел из принадлежавших ему ценных бумаг»,— отметил подчиненный Трутнева.

Вице-премьер и полпред, ранее занимавшийся бизнесом, также задекларировал BMW Х6 М50D, Porsche Cayenne Turbo (владеет совместно с женой), Mercedes-Benz ML 350 4 Matic, квадроцикл ATV Polaris, автоприцеп Tiki Treiler X300L и снегоход Bombardier INC. Вместо Nissan Patrol в декларации теперь указан Toyota Highlander. Изменения есть и в недвижимости: если раньше Трутнев отчитывался о двух жилых домах площадью 345 и 170 кв. м и земельном участке площадью 3742 кв. м (совместная собственность с супругой), то теперь показал один жилой дом площадью 819 кв. м и земельный участок 7 тыс. кв. м.







Есть у издания информация о декларации министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Тот заработал около 400 млн рублей (против 213,6 млн год назад). В Минпромторге утверждают, что столь высокие доходы – в основном от реализации активов.

По итогам 2017-го самым богатым членом кабмина стал вице-премьер Александр Хлопонин с 2,91 млрд рублей. У Трутнева и Мантурова было третье и четвертое место соответственно. Теперь же самые состоятельные министры не работают в правительстве.

Официально декларации всех членов правительства опубликуют в середине апреля.