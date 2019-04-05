Спас теплоход и утонул. Петербургский «Завод дизельной аппаратуры» может закрыться из-за ремонта научного судна РАН

Петербургский «Завод дизельной аппаратуры» стал примером того, как не стоит гнаться за выгодными, но опасными контрактами. Предприятие подрядилось за 130 млн рублей отремонтировать исследовательское судно Российской академии наук, задержанное в Индийском океане сначала индийскими, потом китайскими властями.

Дудченко Константин/Фотохроника ТАСС

После завершения ремонта петербуржцы остались должны РАН 110 млн рублей пеней и штрафов. Завод дошел в судах до высшей инстанции, но уже готов банкротиться.

ООО «Завод дизельной аппаратуры» собирается оспаривать в Верховном суде итоги цепочки решений арбитражных судов, окончившейся 22 марта поражением в кассации. Непосредственным оппонентом в судах выступает ФГБУ науки Ордена Ленина и Ордена Октябрьской революции «Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского», которое от имени Российской академии наук (РАН) наняло петербургских специалистов по дизелям вернуть в строй исследовательское судно «Академик Борис Петров». Судно оказалось в центре сначала российско-индийского, потом российско-китайского скандалов, это повлияло на сроки ремонта — и стало одним из поводов не платить подрядчику и даже наложить штрафные санкции.

Петербургский завод благодаря недополученным 130 млн и исполнительному листу на 111 млн рублей оказался под угрозой ликвидации. Из-за претензий налоговой службы у предприятия приостановлены операции по банковским счетам. Судя по многочисленным арбитражным искам на незначительные суммы, «Завод дизельной аппаратуры» еще пытается выбить деньги со всех своих задолжавших контрагентов.

Завод дышит на ладан, признаются «Фонтанке» на предприятии.







«Думаем, в Верховном суде шансов почти нету. Если откажет — будем банкротиться, – строит планы генеральный директор Дмитрий Заболотный. – Вот так вот у нас убивают производство. Мы думали написать письма Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Дмитрию Рогозину — но прекрасно понимаем, что, к сожалению, ничего до них не дойдет».

Невольники тропического рейда

Научно-исследовательское судно «Академик Борис Петров» вместе с экипажем в 2010 году было задержано у берегов Индии и отправлено на рейд военно-морской базы у города Мумбая. Разбирательство, дошедшее до индийского суда, затеяли две местные компании, Rasesh Shipping Services и Prash Logistics. Они ремонтировали российское судно в порту Кейптауна в 2008 году. Заказчик ремонта, Институт геохимии РАН, уверяли индийцы, не заплатил им за работу $320 тысяч.

Разбирательство длилось до ноября 2012 года, когда суд постановил арестовать «Академика Петрова». Только тогда институт геохимии перечислил деньги, и суд снял арест. РАН объявило: «Академик Петров» снова встанет на ремонт — поблизости, в Сингапуре или Китае.

При этом еще в августе 2012 года институт геохимии заключил контракт стоимостью 131,4 млн рублей с петербургским ЗАО «Завод дизельной аппаратуры», с обязательством выполнить ремонт до июня 2014 года.

Судно оказалось в ужасном состоянии, рассказывают на заводе: ржавые потеки на бортах, неработающий эхолот и тому подобное.

«Академик Борис Петров» был построен в 1984 году на финской верфи Hollming по заказу Академии наук СССР. Судно предназначено для исследования гидрофизических особенностей океана, строения дна и слоев атмосферы у морской поверхности.

«Фактически мы вытаскивали эту гордость научного флота из Индии за свои деньги. А потом полностью сами ремонтировали», – рассказывает гендиректор ООО «Завод дизельной аппаратуры» Дмитрий Заболотный.

Петербургский завод специализируется на выпуске запчастей к дизелям, ремонте моторов и энергогенераторов. Последние годы показывает падение выручки, с 423 млн рублей в 2013 до 245 млн в 2017-м, и мизерную прибыль – за последний отчетный год всего 1 млн рублей. Завод принадлежит бизнесмену Александру Рудневу, еще десять лет назад – успешному главе крестьянского хозяйства под Саратовом. ООО является регулярным поставщиком госконцерна «Росэнергоатом», сейчас выполняет три контракта объемом 12 млн рублей на ремонт дизель-генераторов Ленинградской и Смоленской АЭС.

111 млн пеней и штрафов

В 2012-2013 годах «Академик Петров» ремонтировали поблизости от Индии, в китайском Тяньцзине. Пока петербургский завод исполнял контракт, РАН занялось переподчинением исследовательских судов. Таким имуществом стало распоряжаться свежесозданное Федеральное агентство научных исследований.

«Нам в институте сказали: мы теперь с вами рассчитаться не сможем, обращайтесь в суд, через суд заплатим, – вспоминает гендиректор завода. – И мы пошли в суд».

Разбирательство, в котором петербургское ООО требовало у института РАН расплатиться по контракту, закончилось в 2015 году полным провалом.

«В суде представители института повернулись к нам спиной, – жалуется Дмитрий Заболотный. – Стали требовать пени и штрафы. То есть мы все сделали, а вместо 130 миллионов в нашу пользу суд присудил РАН взыскать с нас 111 миллионов».

На суде юристы Института геохимии показали ремонтную ведомость из примерно 200 пунктов, 5 из которых подрядчик провалил. Самой трудновыполнимой оказалась починка эхолота. В процессе ремонта выяснилось: агрегат надо менять полностью. Новый стоил около 80 млн рублей, то есть почти две трети контракта, и завод отказался покупать прибор за свой счет.

В 2013 году, уверяют на заводе, был подписан акт, которым стороны признавали невозможность исполнить злосчастные 5 пунктов. В Институте геохимии существование документа «Фонтанке» подтвердить не смогли.

После проигрыша в трех инстанциях «Завод дизельной аппаратуры» вчинил институту новый иск — требуя расторгнуть договор и компенсировать расходы на произведенный таки ремонт в размере $3,8 млн, а также 3,8 млн рублей и 36 тысяч евро.

22 марта 2019 года это разбирательство закончилось для завода поражением в кассации.

На суде петербуржцы не смогли доказать, что с 2014 по 2016 год честно пытались исполнить до конца контракт, забрасывая РАН письмами с просьбой допустить на борт «Академика Петрова».

Страсти в высоких инстанциях

На самом деле с 2014 по 2016 год институт если и хотел, то вряд ли смог бы помочь заводчанам.

«Академик Петров» после ремонта стоял в Тяньцзине, бездействуя. Федеральное агентство научных исследований тянуло с оплатой стоянки и электричества, что поставило судно под угрозу нового ареста — теперь уже китайскими властями.

Институт геохимии пытался вызволить судно и добиться выплат петербуржцам. Тогдашний директор института, академик Эрик Галимов в 2015 году даже пошел из-за этой истории на конфликт с федеральным агентством. Агентство издало приказ об увольнении директора. Только вмешательство руководства РАН заставило агентство оставить Галимова на посту научного руководителя и предоставить китайской стороне гарантийное письмо с обещанием оплатить портовые расходы.

Однако петербургскому «Заводу дизельной аппаратуры» никто гарантийного письма так и не предоставил.

После простоя в Тяньцзине судно снова подверглось небольшому ремонту, уже местными специалистами, и в 2017 году, спустя больше десяти лет отсутствия, смогло вернуться в родной порт приписки Калининград.

В Институте геохимии с 2015 года новое руководство. «Фонтанке» сначала рекомендовали было дождаться возвращения из командировки директора, но затем об истории с петербургским подрядчиком согласился поговорить исполняющий его обязанности.

История была неприятная, а судебное разбирательство слишком долгое, дает понять замдиректора по научной работе Олег Луканин. «Мы рады, что оно закончилось, и наши юристы выиграли все инстанции», – говорит замдиректора.

Судно теперь больше не имеет никакого отношения к вузу, подчеркивает замдиректора, – «Академика Петрова» передали Институту океанологии РАН.

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»