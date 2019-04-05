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Спорт
05.04.2019 12:12
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Семак о новом контракте Кокорина: Очень хочу, чтобы после выхода из тюрьмы Саша продолжил карьеру в «Зените»

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал возможность продления контракта с нападающим Александром Кокориным, который уже больше полугода находится под арестом в СИЗО «Бутырка». У 28-летнего форварда истекает соглашение с петербургской командой летом 2019 года.

«Мне бы очень хотелось, чтобы Саша (Кокорин. — Прим. ред.) вернулся к нам, вернулся в футбол. Не знаю, насколько у него это получится с точки зрения физического состояния и перенесенной операции (на колене. — Прим. ред.). Но я в это верю. С моей стороны лично, как Сергея Семака, я желаю скорейшего возвращения Александра. И еще раз повторюсь, на мой взгляд, эта ситуация переходит все грани с точки зрения человеческого понимания. Ну давайте теперь за каждую драку сажать на год. Тогда это будет понятно: подрался — сел на год. Почему это дело стало показательным — для меня большая загадка. Я лично жду Сашу и надеюсь, что клуб будет всячески поддерживать его. Надеюсь, что, когда ситуация разрешится, первым, с кем он будет разговаривать по поводу продолжения своей карьеры, это будет наш клуб. Я бы этого очень хотел», – заявил Семак на пресс-конференции перед матчем с «Локомотивом».

Ранее Кокорину и Павлу Мамаеву (футболист «Краснодара», также замешанный в этом деле) продлили арест на полгода, притом что они и так сидят уже больше шести месяцев.

В СИЗО на время судебного процесса оставлены также брат зенитовца Кирилл Кокорин и их общий друг Александр Протасовицкий. По версии обвинения, в октябре 2018 года они избивали жителей столицы (в том числе высокопоставленных чиновников). Им вменяют групповое хулиганство (часть 2 статьи 213 УК) и умышленное причинение легкого вреда здоровью (статья 115). Троим, кроме Александра Кокорина, предъявлено также обвинение по статье 116 УК — за нанесение побоев.



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