ЖКС №1 Петроградского района оштрафовали за исчезновение козырька и исторической двери дома Рожкова

Петроградский районный суд оштрафовал местный ЖКС №1 на 50 тысяч рублей за исчезновение исторической парадной двери и козырька над ней. Об этом 5 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Парадная дверь, как установила Фемида, была заменена на новую, которая отличалась от оригинальной. Кроме того, дверную коробку «украшают» следы монтажной пены. Над парадной отсутствует исторический металлический козырек.

Коммунальщики заявили, что предметов охраны дом-памятник лишился в результате ДТП, и объяснили задержку с восстановлением работ недостатком средств. Где в настоящий момент находятся поврежденные предметы, не уточняется.





