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Финляндия
05.04.2019 12:05
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Выходные в Финляндии 6-7 апреля: весенние ярмарки и финский поп

Вместе с теплом в Суоми пришло весеннее настроение: на тематических выставках готовятся к дачному сезону, на городских площадях начался сезон ярмарок, а рядом с Дракулой мастерят пасхальные открытки.

Выходные в Финляндии 6-7 апреля: весенние ярмарки и финский поп

pixabay.com / Hans

В субботу в Финляндии будет солнечно. В южных регионах воздух прогреется до +13 градусов Цельсия, в центральной части страны метеорологи прогнозируют около семи градусов тепла, на севере – плюс три. Воскресенье будет более облачным, похолодает на пару градусов.

В выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд пройдет Весенняя ярмарка. Посетителям помогут подготовиться к дачному сезону, дадут советы по садоводству, а также по ремонту и строительству жилья. А рядом расположится ярмарка продовольствия и органических товаров. Единый входной билет на оба мероприятия стоит 19 евро.

На Старом рынке (Vanha Kauppahalli) в субботу с 12 до 15 часов устроят семейный праздник весны. Посетителей ждет дегустация под живую музыку, для юных и взрослых любителей спецтехники приедет пожарная машина, а дети смогут покататься на пони. 

В музее современного искусства «Киасма» 6 апреля, как обычно в первую субботу месяца, пройдёт экскурсия на русском языке. Начало в 16:00, оплачивается только входной билет. А в пятницу с 10 до 20:30 можно успеть попасть в «Киасму» бесплатно. Сейчас в музее представлена, например, яркая и лохматая инсталляция NERVESCAPE VIII исландской художницы Храфнхильдур Арнардоттир, которая в своих работах нередко использует натуральные и искусственные волосы. А на экспозиции Ииу Сусирая Dry Joy («Суховатая радость») среди полных юмора фото- и видеоработ можно увидеть автопортрет самой финской художницы под названием Flirting with the Toilet Seat Cover. Подробнее о топовых выставках Хельсинки 2019 года.



В Художественном музее Синебрюхова открылась новая выставка «Небесные цвета – синий и золотой». Экспозиция рассказывает историю синего и золотого цветов в живописи и скульптуре – от Средневековья и до наших дней.

На Хартвал-арене 6 апреля состоится заключительный концерт популярного финского ТВ-шоу SuomiLOVE. Узнать, что поют и слушают современные финны, можно за 49 евро.

Вечером в пятницу в Котке состоится бесплатный концерт канторов Кюменлааксо. Выступление в Лютеранской церкви (Kirkkokatu, 26) начнется в 19:00. 

В Лаппеенранте в пятницу можно успеть на открытие сезона ярмарок. На площади Кауппатори с 7 до 17 часов торговлю ведут более 100 продавцов, а также будут работать киоски с кофе.

В спортивно-выставочном центре Тампере 6 и 7 апреля состоится крупнейшая в Финляндии конная выставка. Посетителей ждут показательные выступления, презентации пород, а также соревнования.

Iita-Maria Ahtiainen, Tampereen Messut

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А в музейном центре Ваприкки, где сейчас разместилась выставка, посвященная Дракуле, уже готовятся к Пасхе. В воскресенье, 7 апреля, там пройдут мастер-классы для детей по украшению веточек вербы и созданию пасхальных открыток.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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