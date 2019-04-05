Смольный ищет подрядчиков для благоустройства садов Даниила Гранина, Валентина Пикуля и ряда безымянных скверов. На них потратят более 60 млн

Комитет по благоустройству в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» объявил конкурсы на ремонт зеленых зон в Центральном, Адмиралтейском и Кировском районах Петербурга. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В Центральном районе в порядок приведут сад Даниила Гранина между Гагаринской улицей и Соляным переулком, сквер напротив школы №178 между 9-й и 10-й Советскими улицами и сквер на Кирочной улице рядом с «Невской ратушей». Цена закупки — 25,1 млн рублей.

В соседнем Адмиралтейском районе отремонтируют зеленую зону около школы №260 — на пересечении Лермонтовского проспекта и улицы Лабутина, сад Валентина Пикуля на Измайловском проспекте и сквер на 4-й Красноармейской улице напротив Детского театра на Неве. На эти цели потратят 12 млн рублей.

Благоустройство скоро начнется также в зеленой зоне на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого и сквере вдоль участка реки Дачной, которая наискось срезает угол одноименного проспекта и проспекта Ветеранов в Кировском районе. Максимальная стоимость контракта 23,5 млн рублей.







В перечне работ окраска решеток, устройство калиток, корчевка зеленых насаждений и высадка новых деревьев, кустарников и живой изгороди, установка качалок, песочниц, детских игровых комплексов, вертушек, тренажеров. Кроме того, планируется расставить новые скамейки, садово-парковые диваны и урны. Благоустройство должно завершиться к концу лета 2019 года.

Ранее Смольный объявил аналогичные конкурсы на приведение в порядок Сосновки, Южно-Приморского, Муринского, Ладожского и Пионерского парков.