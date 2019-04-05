Балльная система и специализация: ГИБДД хочет изменить теоретический экзамен на права

Госавтоинспекция готовит изменения теоретической части экзамена на получение прав. В ведомстве могут ввести отдельные билеты в зависимости от категории, которую собирается получать кандидат в водители, а также посматривают на европейский опыт применения балльной системы оценок.

Как сообщает 5 апреля газета «Коммерсантъ», в ГИБДД готовят новую редакцию регламента по приему экзаменов на права. В МВД пояснили, что ведомство прорабатывает вопрос увеличения числа экзаменационных задач, а также их систематизацию в зависимости от категории транспортного средства.

Сейчас экзаменационные билеты поделены на два комплекта: для легковых категорий от M до B и для грузовых от С до D. Однако принципиальных различий между ними немного. Нововведения же будут учитывать категорию транспорта: например, желающий получить права категории А будет решать задачи на управление мотоциклом, а СЕ – грузовиком с прицепом.

Также в ведомстве изучают опыт европейских стран, где введена балльная система оценок на теоретическом экзамене. Кандидат признается сдавшим, если набирает минимальное количество проходных баллов и при этом не превышает максимально допустимое число ошибок. Причем чем опаснее ошибка (например, неправильный ответ на вопрос, связанный с выездом на встречку), тем больше штрафных баллов получит экзаменуемый. В России сейчас в теоретической части допускаются две ошибки, и за каждый промах полагаются еще пять вопросов.







Проект нового экзаменационного регламента будет опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Однако сначала нужно принять постановление об объединении «города» и «площадки», отметили в МВД. Ранее в Минэкономики раскритиковали нововведение и рекомендовали ведомству доработать проект.

В МВД составили таблицу разногласий и направили в Минэкономики. В министерстве изданию рассказали, что документ частично учитывает предложения Минэкономразвития, и сейчас ведомства прорабатывают детали эксперимента. Как сообщил «Ъ» источник, знакомый с ситуацией, на разработку нового регламента может уйти два года.